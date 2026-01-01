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Впустите любовь
Киноафиша Впустите любовь

Спектакль Впустите любовь

Постановка
Театр «На плотинке» в Доме Писателя 18+
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль о глубине чувств в театре «На плотинке»

Загляните в зеркало
Подойдите к зеркалу, дорогие мои. Ближе, вот так. Что вы видите? Свое отражение или нечто иное? Видите ли вы свои глаза, полные тепла и нежности, или, наоборот, холодный взгляд, незнакомый и далекий?

Момент истины
Может быть, из глубины, прямо сейчас, в этот самый миг, смотрю на вас я? И вот он, тот самый момент истины, когда вы задаетесь вопросом: что же такое любовь?

Сложность и глубина чувств
Что значит это чувство, не имеющее эквивалента и единицы измерения? Оно способно поднять до небес и с легкостью разбить о камни. Оно может дать новую жизнь и сделать существование невыносимым. Где искать его: в глубине глаз близкого человека или в капле крови на кончике ножа? Вопросов всегда больше, чем ответов.

Уникальный спектакль
«Впустите любовь» — самый загадочный, странный и неоднозначный спектакль. Он жесток и милосерден, мрачен и светел, задает вопросы и пытается ответить на них. Это бездонное хитросплетение чувств, в то же время крайне простое. Не упустите шанс погрузиться в этот мир эмоций!

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