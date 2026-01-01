Танцевальный моноспектакль на сцене Александринского театра

«Впервые в пространстве» — уникальный проект, объединяющий два медиума: танцевальное соло и фильм о процессе его создания. В этом спектакле встречаются танец, кино и философские размышления о пространстве, жизни и теле.

Танец и фильм как единое целое

В первой части вечера зрители увидят сольный танец Елены Чуриловой, который погружает в размышления о встрече с пространством и нашем месте в этом мире. Это не просто танец, а выражение доверия, воли и дыхания, через которые происходит открытие своего внутреннего пространства. Во второй части — фильм Анастасии Коок, который не является ни документальной съемкой, ни кинотанцем. Это короткое, медитативное кино, которое раскрывает глубину идеи соло и дает зрителям возможность заглянуть в его философию.

Команда проекта

Хореография и исполнение — Елена Чурилова

Режиссер и оператор фильма — Анастасия Коок

Саунд — Дарья Анжерская

Художник по свету — Ксения Котенева

Продюсер — Марина Краюшкина

Этот вечер станет путешествием по идеям, которые живут в теле и пространстве, и позволит зрителям почувствовать и понять, как они могут открывать свое личное пространство вовне.