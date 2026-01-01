Впервые на орбите: Белка и Стрелка

Музыкальные истории для детей в Доме Кочневой

Атлас искусства приглашает юных зрителей и их родителей на музыкальные встречи, которые соединяют сказки известных авторов с великолепной музыкой композиторов. Эти программы создают захватывающие сюжеты, где музыка и текст гармонично дополняют друг друга, развивая у ребят музыкальный вкус и навыки восприятия звуков.

В этом сезоне гостей ожидает интерактивный формат: творческие мастер-классы, фотосессии на память и множество других сюрпризов. Это мероприятие станет отличной возможностью познакомиться с музыкальными инструментами и насладиться искусством в компании близких.

Звёздные приключения собак-космонавтов

На этой музыкальной встрече мы отправимся в космос. Ведь первую дорогу к звёздам проложили не люди, а наши преданные четвероногие друзья — собаки. Эти удивительные животные стали верными помощниками ученых и конструкторов, сопровождая их в захватывающих исследованиях.

В рамках программы мы услышим удивительные истории о подготовке собак-космонавтов, их первых полётах и судьбах. Для создания поистине космического звучания мы пригласили талантливый дуэт музыкантов: Георгия Нефёдова (балалайка, кахон) и Пашу Аеона (ханг/хендпан, гитара).

Мероприятие пройдет в формате общения с публикой и будет сопровождаться интересными вопросами и загадками о космосе. Проведите вечер, полный приключений и открытий, в кругу семьи!