Вперед за чудом
Киноафиша Вперед за чудом

Спектакль Вперед за чудом

6+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вперед за чудом: интерактивное новогоднее представление

Новый год — время чудес и волшебства! Интерактивное новогоднее представление "Вперед за чудом" приглашает детей от 6 до 11 лет отправиться в увлекательное приключение вместе с Дедом Морозом и популярными персонажами.

Приключения и творческие задания

Захватывающее шоу пройдет в роскошном Бальном зале ГТРК «Корстон». Здесь юные зрители будут участвовать в творческих заданиях и захватывающих приключениях. Гостей ждут цирковые и гимнастические номера, игры с воздушными подушками, мыльные пузыри и бумажное шоу!

Важно знать

  • Дети до 14 лет могут посетить мероприятие только в сопровождении родителей.
  • Каждый посетитель, будь то взрослый или ребенок, должен иметь входной билет.
  • Билеты для взрослых действуют для лиц старше 18 лет.

Подарки и развлечения

При покупке детского билета юные зрители получат сладкий подарок от Деда Мороза, возможность поучаствовать в фотосессии и шанс выиграть приз в новогодней лотерее.

Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые ощущения! Откройте для него двери в мир новогодних чудес.

Купить билет на спектакль Вперед за чудом

Январь
2 января пятница
13:00
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
от 799 ₽
16:00
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
от 799 ₽
3 января суббота
13:00
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
от 799 ₽
16:00
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
от 799 ₽

