Вперед в прошлое
Постановка
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» 6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О спектакле

«Вперёд в прошлое» — фантастическая сказка А.П. Пятакова

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Вперёд в прошлое», в котором зрители встретятся с главным героем Незнайкой. Этот весёлый и отзывчивый мальчишка всегда стремится помочь своим друзьям, но его настойчивость часто приводит к неожиданным последствиям.

Сюжет

Незнайка — незадачливый, но добрый персонаж, который не может сидеть на месте. Он решает исправить свои ошибки, остановив время. Но удастся ли ему это сделать и вернуть всё на свои места? Спектакль полон ярких моментов и неожиданных поворотов, которые заставят зрителей смеяться и сопереживать героям.

Автор и постановка

Пьеса написана и поставлена известным режиссёром Алексеем Пятаковым, который славится своими работами в детском театре. Его уникальный подход к постановке и умение переработать классические сюжеты для детей делают этот спектакль особенным.

Для кого

Спектакль рассчитан на детей от 7 до 11 лет, а также на их родителей. Увлекательный сюжет и музыкально-пластическое исполнение подарят зрителям незабываемые эмоции.

Технические детали

Возрастное ограничение: 6+
Продолжительность спектакля: 50 минут.

Фотографии

Вперед в прошлое Вперед в прошлое Вперед в прошлое
