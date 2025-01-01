Меню
Вперед, Котенок!
Киноафиша Вперед, Котенок!

Спектакль Вперед, Котенок!

Постановка
Театр-школа «Артист» 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль "Вперед, Котенок" — волшебное путешествие в мир доброты и храбрости

Добро пожаловать в удивительный мир спектакля "Вперед, Котенок"! Эта постановка расскажет трогательную историю маленького котенка, который родился на помойке и нашел в себе силы стать настоящим героем. С каждым действием он преодолевает страхи и учит юных зрителей бороться с предрассудками.

Ценные уроки для детей

Спектакль наполнен теплом и любовью, он оставит незабываемые эмоции как у детей, так и у их родителей. Дети научатся ценить дружбу и принимать себя такими, какие они есть. В каждой сцене зрители ощутят свет и радость, которые наполнит спектакль.

Почему стоит посетить "Вперед, Котенок"?

Это не просто спектакль — это путешествие к сердцу каждого ребенка. Он подарит возможность прикоснуться к настоящему чуду, где вместе с отважным котенком они отправятся навстречу приключениям. Не упустите шанс подарить своим детям этот уникальный опыт!

В других городах

Краснодар, 21 сентября
Театр-школа «Артист» Краснодар, Клубная, 14
18:00 от 500 ₽

Фотографии

Вперед, Котенок! Вперед, Котенок! Вперед, Котенок! Вперед, Котенок! Вперед, Котенок!

