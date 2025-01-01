Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Возвращение
Киноафиша Возвращение

Спектакль Возвращение

Постановка
Театр на Литейном 16+
Режиссер Егор Чернышов
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по повести «Вдовий пароход» в Театре на Литейном

«Возвращение» — это трогательная драма, основанная на повести И. Грековой «Вдовий пароход». Спектакль посвящён женщинам, которые, несмотря на все тяготы и горести, с достоинством встречают каждый новый день. Они воспитывают детей, поддерживают близких, сажают деревья и возделывают свои сады, сотканные из веры, надежды и любви.

О спектакле

Режиссёром спектакля является Егор Чернышев, который адаптировал оригинальную пьесу современного драматурга Ирины Васьковской. Действие происходит в сороковых годах двадцатого века, что добавляет историческую глубину и контекст к истории.

Актёрский состав

Спектакль ведёт Ольга Белькович, чья харизма и талант обещают погрузить зрителей в мир героинь, чья сила и стойкость впечатляют. В составе актёров — талантливые исполнители, способные передать все эмоции и переживания своих персонажей.

Зачем стоит посетить

«Возвращение» — это не просто спектакль, это возможность задуматься о важности женской силы и стойкости в трудные времена. Он вдохновит вас и заставит пережить множество эмоций, от горечи до надежды.

Не упустите шанс увидеть это важное театральное событие в Театре на Литейном. Билеты уже в продаже!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
19 декабря в 19:00 Легенда
Билеты
Сказки африканского леса
6+
Детский Кукольный
Сказки африканского леса
12 марта в 11:00 Театр сказки
от 600 ₽
Золушка
6+
Балет Детский
Золушка
29 ноября в 18:00 Михайловский театр
от 2500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше