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Возвращение в Сорренто
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Возвращение в Сорренто

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Итальянская ночь в Новосибирске

Погрузитесь в атмосферу солнечной Италии вместе с солистами Новосибирского театра оперы и балета и талантливыми концертмейстерами по классу вокала. В этот вечер вас ожидает незабываемая программа, полная знаменитых итальянских песен, пропитанных страстью, нежностью и южным колоритом.

Музыка, способная перенести в Средиземноморье

Каждый номер программы подарит вам дыхание Средиземноморья. Вы услышите шум прибоя, ощутите аромат апельсиновых садов и погрузитесь в музыку, которая является сердцем Италии.

Приглашение в мир итальянской песни

«Вернись в Сорренто» – это не просто название, а настоящее приглашение в мир, где любовь поётся на каждом углу, а музыка становится языком души. Не упустите возможность прикоснуться к магии итальянской песни в исполнении мастеров вокального искусства!

Интересные факты

Знаете ли вы, что песня «Вернись в Сорренто» была написана в 1902 году и с тех пор стала неофициальным гимном итальянской музыки? На этом концерте вы услышите не только классические хиты, но и современные интерпретации, которые подарят новые эмоции и впечатления.

Приходите и наслаждайтесь вечером итальянской музыки, который подарит вам незабываемые моменты и погрузит в атмосферу романтики и красоты!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 25 октября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
18:00 от 700 ₽

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