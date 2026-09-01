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Возвращение маленького принца
Киноафиша Возвращение маленького принца

Спектакль Возвращение маленького принца

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О спектакле

Возвращение маленького принца: новый взгляд на классическую историю

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко пройдет балет Государственного балета Кубани «Возвращение маленького принца». Это свежая интерпретация знаменитого произведения Антуана де Сент-Экзюпери, где детская наивность и взрослые заботы переплетаются в танце.

Современные декорации и технологий

Спектакль радует зрителей современными декорациями и эффектными световыми решениями, которые создают атмосферу волшебства и загадки. Каждый элемент сценографии становится не просто фоном, а активным участником истории, превращая звезды и планеты, о которых мечтал маленький принц, в осязаемые объекты.

Хореография, передающая эмоции

Хореография, разработанная заслуженным артистом Краснодарского края Мелконом Хачикяном, представляет собой язык, который передает чувства и мысли героев. Каждый жест наполнен смыслом, что позволяет зрителям глубже понять внутренний мир персонажей и их стремление к любви, дружбе и пониманию. Танец становится мостом между детством и взрослой жизнью, а также между мечтой и реальностью.

Уникальная интерпретация знакомой истории

Хореограф, вдохновленный классическим текстом, создает уникальную интерпретацию, не боясь экспериментировать с формой и содержанием. «Возвращение маленького принца» — это не только балет, но и возможность вспомнить о важных вещах и открыть в себе своего внутреннего «маленького принца».

Не упустите возможность насладиться этой оригинальной постановкой, которая привлечет внимание как детей, так и взрослых!

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
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11:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 500 ₽
17 октября суббота
11:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 500 ₽
29 ноября воскресенье
11:00
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