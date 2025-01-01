Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Возвращение любви
Киноафиша Возвращение любви

Спектакль Возвращение любви

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Возвращение любви» в Краснодаре. Звезды театра и кино в блистательной коемдии

Московский театр «Мюзик-холл» продолжает гастрольный сезон с новой премьерной комедией «Возвращение любви». Эта увлекательная постановка основана на пьесе Александра Галина «Лицо», выдающегося советского и российского драматурга.

О спектакле

Зрители смогут увидеть спектакль в том виде, в каком он идет в Москве. Организаторы привозят с собой все необходимые реквизиты, декорации и костюмы, чтобы создать полноценную атмосферу театрального искусства.

Сюжет

Главный герой — русский банкир, который, сделав пластическую операцию, принимает облик румына. Он решает вернуться в Россию, притягиваемый к оставленной жене. В процессе своего возвращения он знакомится с ней заново и приглашает её поужинать в своем ресторане. Этот неожиданный поворот поднимает важный вопрос для обоих героев: что же это? Возвращение любви, призрак минувших чувств или всего лишь игра судьбы, похожая на русскую рулетку?

Интересные факты

Пьеса «Лицо» Александра Галина известна своей глубокой психологией и юмором, что делает ее идеальным материалом для театральной адаптации. Занимательная комедия, в которой переплетаются смех и слезы, погружает зрителей в мир эмоций и неожиданностей.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля, который обещает оставить яркие впечатления!

В ролях
Александр Яцко
Александр Яцко
Ольга Кабо
Ольга Кабо
Павел Баршак
Павел Баршак
Анна Большова
Анна Большова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 16 ноября
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00

В ближайшие дни

Анна Каренина
16+
Современный танец
Анна Каренина
2 ноября в 14:00 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 800 ₽
Кошкин дом
0+
Детский Кукольный
Кошкин дом
13 сентября в 14:00 Новый театр кукол
от 500 ₽
Пиковая Дама
12+
Кукольный
Пиковая Дама
25 сентября в 18:00 Новый театр кукол
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше