Выставка уникальных памятников фарфорового завода в Петергофе

Выставка в парадных залах Большого Петергофского дворца представит уникальные памятники Императорского фарфорового завода из собрания известного мецената и общественного деятеля Владимира Семеновича Голубева, а также предметы из коллекции музея-заповедника «Петергоф». Центральное место в экспозиции занимают парные императорские вазы с портретами Николая I и Александры Фёдоровны, созданные в 1838 году по личному указу государя.

Эти монументальные произведения предназначались для парадных апартаментов Зимнего дворца и служили свидетельством державной власти и величия империи. На их туловах размещены портреты, воспроизведённые с живописных оригиналов придворного живописца Франца Крюгера. На оборотных сторонах в технике цировки изображён Большой государственный герб Российской империи — символ незыблемости самодержавной власти.

Возвращение на родину

Долгие годы вазы находились за рубежом. Их возвращение на родину стало результатом многолетней целенаправленной деятельности В. С. Голубева. Благодаря его настойчивости, патриотизму и глубокому пониманию культурной миссии, эти шедевры были возвращены в Россию. Выставка, организованная в рамках широкой просветительской деятельности Голубева, развёрнута в парадных интерьерах Большого Петергофского дворца.

Примечательно, что уникальные императорские вазы, приобретённые коллекционером, сразу после возвращения были представлены широкой публике в Государственном музее-заповеднике «Петергоф». Это подчеркивает следование традициям просвещённого меценатства, когда частные собрания становятся достоянием национальной культуры.

Александра Фёдоровна и культурный код

Экспозиция впервые раскрывает роль императрицы как активной участницы формирования художественного вкуса эпохи, демонстрируя её влияние на выработку культурного кода русского фарфора николаевского времени. Александра Фёдоровна предстаёт в великолепном придворном платье, выдержанном в русском стиле, и в традиционном кокошнике, образы которых символизировали её принятие новой родины.

Романтика и обновление традиций

Наряду с парадными вазами в экспозиции представлены произведения, отражающие романтические увлечения императрицы: вазы с живописными сценами по мотивам «малых голландцев», жардиньер в «готическом вкусе», предметы в стиле неорококо и ориентальной стилистике, а также фарфоровая пластика Августа Шписа. Эти произведения создавали атмосферу «галантного века» в личных покоях императорской семьи.

Поиск утраченных ценностей

Особое место в экспозиции занимает рассказ о беспрецедентной работе по поиску утраченных ценностей, которую проводят сотрудники музея-заповедника «Петергоф». На протяжении многих лет музей собирает наследие великой княжны Ольги Николаевны — предметы из фарфора, стекла, ткани, мебели, меха и серебра.

Современная коллекция «ольгинского» серебра насчитывает около 100 единиц хранения, среди которых чайные и десертные ложки, вилки, ножи и сервизы. Коллекция В. С. Голубева не только отражает официальную историю Императорского фарфорового завода, но и личную историю царствования Николая I. Эти предметы материально фиксируют вкусы и увлечения императрицы и её дочери, великой княжны Ольги Николаевны.

Таким образом, выставка становится не только данью уважения имперскому искусству, но и значимым вкладом в сохранение культурного наследия России.