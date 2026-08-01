Выставка в парадных залах Большого Петергофского дворца представит уникальные памятники Императорского фарфорового завода из собрания известного мецената и общественного деятеля Владимира Семеновича Голубева, а также предметы из коллекции музея-заповедника «Петергоф». Центральное место в экспозиции занимают парные императорские вазы с портретами Николая I и Александры Фёдоровны, созданные в 1838 году по личному указу государя.
Эти монументальные произведения предназначались для парадных апартаментов Зимнего дворца и служили свидетельством державной власти и величия империи. На их туловах размещены портреты, воспроизведённые с живописных оригиналов придворного живописца Франца Крюгера. На оборотных сторонах в технике цировки изображён Большой государственный герб Российской империи — символ незыблемости самодержавной власти.
Долгие годы вазы находились за рубежом. Их возвращение на родину стало результатом многолетней целенаправленной деятельности В. С. Голубева. Благодаря его настойчивости, патриотизму и глубокому пониманию культурной миссии, эти шедевры были возвращены в Россию. Выставка, организованная в рамках широкой просветительской деятельности Голубева, развёрнута в парадных интерьерах Большого Петергофского дворца.
Примечательно, что уникальные императорские вазы, приобретённые коллекционером, сразу после возвращения были представлены широкой публике в Государственном музее-заповеднике «Петергоф». Это подчеркивает следование традициям просвещённого меценатства, когда частные собрания становятся достоянием национальной культуры.
Экспозиция впервые раскрывает роль императрицы как активной участницы формирования художественного вкуса эпохи, демонстрируя её влияние на выработку культурного кода русского фарфора николаевского времени. Александра Фёдоровна предстаёт в великолепном придворном платье, выдержанном в русском стиле, и в традиционном кокошнике, образы которых символизировали её принятие новой родины.
Наряду с парадными вазами в экспозиции представлены произведения, отражающие романтические увлечения императрицы: вазы с живописными сценами по мотивам «малых голландцев», жардиньер в «готическом вкусе», предметы в стиле неорококо и ориентальной стилистике, а также фарфоровая пластика Августа Шписа. Эти произведения создавали атмосферу «галантного века» в личных покоях императорской семьи.
Особое место в экспозиции занимает рассказ о беспрецедентной работе по поиску утраченных ценностей, которую проводят сотрудники музея-заповедника «Петергоф». На протяжении многих лет музей собирает наследие великой княжны Ольги Николаевны — предметы из фарфора, стекла, ткани, мебели, меха и серебра.
Современная коллекция «ольгинского» серебра насчитывает около 100 единиц хранения, среди которых чайные и десертные ложки, вилки, ножи и сервизы. Коллекция В. С. Голубева не только отражает официальную историю Императорского фарфорового завода, но и личную историю царствования Николая I. Эти предметы материально фиксируют вкусы и увлечения императрицы и её дочери, великой княжны Ольги Николаевны.
Таким образом, выставка становится не только данью уважения имперскому искусству, но и значимым вкладом в сохранение культурного наследия России.