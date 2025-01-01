Возрождение диксиленда

Композиции из репертуара диксилендовых оркестров. Концерт в Филармонии джазовой музыки

Ленинградский диксиленд - старейший отечественный коллектив традиционного джаза. В 2022 году он отметил свой 65-летний юбилей, став настоящей иконой джазовой культуры в России.

В новой программе ансамбля звучат как инструментальные, так и вокально-инструментальные композиции, которые перенесут вас в эпоху диксилендовых оркестров. Эти мелодии прославили музыку Нового Орлеана в начале XX века и до сих пор остаются символом джазовой традиции.

Не упустите возможность насладиться уникальной атмосферой этой музыки, которая объединяет поколения слушателей и создает неподражаемую энергетику. Ленинградский диксиленд гарантирует яркие эмоции и незабываемые впечатления на каждом выступлении.