Сюжет:

История полна искрометного юмора и мудрости, свойственных произведениям Филатова. Зрители окажутся в мире ярких небес, пряных базаров и горных ручьев, где Насреддин использует свою изобретательность, чтобы справиться с кознями злодеев и завистников.

Чем интересен спектакль:

Тексты Леонида Филатова, автора знаменитого «Федота-стрельца», наполнены остроумием и тонким стебом, что делает спектакль особенно привлекательным. Ходжа Насреддин — персонаж, который олицетворяет народную мудрость и способность найти выход из любой ситуации. Несмотря на восточный колорит, сюжетные линии тесно связаны с современностью и предлагают зрителям подумать о вечных ценностях — любви, дружбе и порядочности.

Почему стоит посмотреть:

Спектакль обещает зрителям массу забавных и поучительных моментов, облаченных в яркий антураж восточной сказки. Это возможность увидеть еще одну жемчужину творчества Леонида Филатова, отличающуюся оригинальностью и неподражаемым стилем.