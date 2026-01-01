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Возмутитель спокойствия, или Восток дело тонкое!
Киноафиша Возмутитель спокойствия, или Восток дело тонкое!

Спектакль Возмутитель спокойствия, или Восток дело тонкое!

18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О спектакле

Сюжет:

История полна искрометного юмора и мудрости, свойственных произведениям Филатова. Зрители окажутся в мире ярких небес, пряных базаров и горных ручьев, где Насреддин использует свою изобретательность, чтобы справиться с кознями злодеев и завистников.

Чем интересен спектакль:

Тексты Леонида Филатова, автора знаменитого «Федота-стрельца», наполнены остроумием и тонким стебом, что делает спектакль особенно привлекательным. Ходжа Насреддин — персонаж, который олицетворяет народную мудрость и способность найти выход из любой ситуации. Несмотря на восточный колорит, сюжетные линии тесно связаны с современностью и предлагают зрителям подумать о вечных ценностях — любви, дружбе и порядочности.

Почему стоит посмотреть:

Спектакль обещает зрителям массу забавных и поучительных моментов, облаченных в яркий антураж восточной сказки. Это возможность увидеть еще одну жемчужину творчества Леонида Филатова, отличающуюся оригинальностью и неподражаемым стилем.

Режиссер
Вадим Тихоненко
В ролях
Вадим Тихоненко
Анна Метелева
Владимир Свирин
Юрий Буслаев

Фотографии

Возмутитель спокойствия, или Восток дело тонкое! Возмутитель спокойствия, или Восток дело тонкое! Возмутитель спокойствия, или Восток дело тонкое! Возмутитель спокойствия, или Восток дело тонкое!
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