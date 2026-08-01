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Вождь краснокожих
Киноафиша Вождь краснокожих

Спектакль Вождь краснокожих

6+
Режиссер Михаил Пазников
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Комедия для всей семьи

Приключения, полные смеха
В центре сюжета — двое "джентльменов удачи", которые решаются на дерзкое похищение: они намерены увезти малолетнего сына богатых родителей и demand солидный выкуп. Однако план похитителей нарушает смекалистый и озорной мальчик Джонни, который превращает их жизнь в настоящий хаос.

Забавные испытания
Этот десятилетний сорванец создает такие комичные ситуации, что его похитители начинают мечтать лишь о том, как бы скорее избавиться от этой "двуногой ракеты". Смех и непредсказуемые повороты событий делают спектакль увлекательным для зрителей всех возрастов.

Семейное развлечение
История о приключениях Джонни не только развлекает, но и заставляет задуматься о семейных ценностях и важности доверия. Не упустите возможность увидеть эту увлекательную комедию, которая понравится как детям, так и взрослым!

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В других городах
Август
Сентябрь
30 августа воскресенье
12:00
Тургеневъ Екатеринбург, просп. Ленина, 49
от 450 ₽
19 сентября суббота
12:00
Тургеневъ Екатеринбург, просп. Ленина, 49
от 450 ₽

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