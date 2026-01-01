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Вождь краснокожих
Киноафиша Вождь краснокожих

Спектакль Вождь краснокожих

0+
Режиссер Николай Тимофеев
Возраст 0+

О спектакле

«Вождь краснокожих» — спектакль о приключениях и мошенничестве

Спектакль «Вождь краснокожих» предлагает зрителям весёлую и захватывающую историю о двух мошенниках, которые решились на рискованный шаг: выкрасть мальчика из богатой семьи ради выкупа. Однако, как показывает жизнь, задумав недоброе дело, можно попасть в собственные сети и стать жертвой своих же преступных замыслов.

Неожиданные повороты сюжета

Мошенники надеялись на лёгкую наживу, но вместо этого столкнулись с нешуточной головной болью — неугомонным Вождём краснокожих, который вносит в их план неожиданную интригу и множество комических моментов.

Не упустите шанс увидеть, как развиваются события, и насладитесь этой оригинальной постановкой!

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