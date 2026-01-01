Спектакль Вождь краснокожих

Вождь Краснокожих: театральный фестиваль для школьников

Фестиваль «Вождь Краснокожих» предлагает зрителям уникальную возможность увидеть классические произведения в современной интерпретации. Это мероприятие будет интересно детям и молодёжи, которые любят театр и классическую литературу. Рекомендуется для зрителей от 7 до 15 лет.

Постановка: Пензенский ТЮЗ

О спектакле

Спектакль основан на истории о маленьком хулигане Джонни, который попадает в руки мошенников, планирующих получить за него выкуп. Однако совсем не ясно, кто на самом деле оказывается в заложниках: аферистам Сэму и Биллу с маленьким разбойником никак не удается взять ситуацию под контроль.

Классика детской литературы

Книга О. Генри, на которой основана постановка, является нестареющей классикой детской литературы. Инсценировка Натальи Пахомовой сохранила главные стилистические черты оригинала: текст изобилует шутками и неожиданными сюжетными поворотами, увлекая зрителей до самого конца.

Для всей семьи

Этот уморительно смешной, музыкальный и яркий спектакль-приключение придётся по вкусу как детям, так и взрослым. Легкий, на первый взгляд, сюжет заставляет задуматься о важных вещах: о ценности детства, роли родителей в жизни ребенка и о том, всегда ли цель оправдывает средства.

Спектакль поставлен в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины». Рекомендуем к просмотру зрителям от 8 лет.