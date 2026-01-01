Спектакль Вождь краснокожих

Фестиваль «Вождь Краснокожих» предлагает зрителям уникальную возможность увидеть классические произведения в современной интерпретации. Это мероприятие будет интересно детям и молодёжи, которые любят театр и классическую литературу. Рекомендуется для зрителей от 7 до 15 лет.
Постановка: Пензенский ТЮЗ
Спектакль основан на истории о маленьком хулигане Джонни, который попадает в руки мошенников, планирующих получить за него выкуп. Однако совсем не ясно, кто на самом деле оказывается в заложниках: аферистам Сэму и Биллу с маленьким разбойником никак не удается взять ситуацию под контроль.
Книга О. Генри, на которой основана постановка, является нестареющей классикой детской литературы. Инсценировка Натальи Пахомовой сохранила главные стилистические черты оригинала: текст изобилует шутками и неожиданными сюжетными поворотами, увлекая зрителей до самого конца.
Этот уморительно смешной, музыкальный и яркий спектакль-приключение придётся по вкусу как детям, так и взрослым. Легкий, на первый взгляд, сюжет заставляет задуматься о важных вещах: о ценности детства, роли родителей в жизни ребенка и о том, всегда ли цель оправдывает средства.
Спектакль поставлен в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины». Рекомендуем к просмотру зрителям от 8 лет.