Вождь краснокожих
Московский художественный театр комедии 0+
Режиссер Андрей Бершов
Спектакль «Вождь краснокожих»: комедия о непредсказуемых похищениях

Представляем вам спектакль «Вождь краснокожих», созданный по мотивам юмористического рассказа известного американского писателя О. Генри. Этот захватывающий спектакль перенесет зрителей в мир комических недоразумений и детской непосредственности.

Забавный сюжет

Действие разворачивается в маленьком городке Алабамы, где два мошенника, Сэм и Билл Дрисколл, в desperate нужде денег, решают похитить девятилетнего мальчика. Ребенком оказывается сын состоятельного местного горожанина Эбенезера Дорсета. Мошенники прячут мальчика в лесной пещере и требуют 2000 долларов выкупа. Однако их план столкнется с неожиданными трудностями.

Детская непокорность

Мальчишка, представляющий себя Вождем Краснокожих, воспринимает похищение как военную игру и вовсе не стремится вернуться домой. Его юная фантазия и азарт вовлекают мошенников в свои правила, и вскоре они оказываются в комичной ситуации, где уже сами становятся жертвами детской крупицы.

Неожиданные повороты событий

Когда Билл, уставший от капризов мальчика, пытается его прогнать, юный «вождь» не собирается уходить. В итоге мошенники решают снизить сумму выкупа до 1500 долларов и отправляют письмо с угрозами. Однако, к их удивлению, мистер Дорсет не только отказывается платить, но и предлагает самим заплатить 250 долларов за возвращение ребенка. И это еще не всё — оказывается, передать мальчика нужно только ночью, чтобы избежать нежелательных глаз соседей.

Не упустите возможность увидеть эту комедию, полную неожиданных поворотов и смешных ситуаций. «Вождь краснокожих» — это спектакль, который подарит зрителям множество положительных эмоций и заряд веселья.

28 марта суббота
12:00
Московский художественный театр комедии Москва, Ботаническая, 21, Институт театрального искусства
