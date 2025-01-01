Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Вождь краснокожих
Билеты от 750₽
Киноафиша Вождь краснокожих

Спектакль Вождь краснокожих

Постановка
Детский театр эстрады 6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+
Билеты от 750₽

О спектакле

Премьера музыкальной комедии в Детском театре эстрады

Детский театр эстрады рад представить музыкальную комедию «Вождь краснокожих», созданную по мотивам бессмертного рассказа О. Генри. Это яркое и остроумное представление станет настоящим открытием для зрителей сезона 2025-2026.

Сюжет

Два мелких авантюриста с Дикого Запада решают провернуть простое дельце: похитить сына богатого горожанина и получить за него солидный выкуп. Но что может пойти не так? Всё!

Их пленник — маленький сорванец с неукротимой фантазией — оказывается настоящим стихийным бедствием. Провозгласив себя «Вождем Краснокожих», он сам превращает жизнь похитителей в ад, заставляя их участвовать в бесконечных играх и выходках.

Атмосфера представления

Сюжет, знакомый многим с детства, оживает на сцене благодаря великолепной актёрской игре, зажигательной музыке и танцам, погружающим зрителей в атмосферу увлекательного приключения. Искрометный юмор добавляет представлению ещё больше ярких эмоций.

Для всей семьи

Музыкальная комедия «Вождь краснокожих» — идеальный вариант для зрителей всех возрастов, желающих провести вечер в хорошей компании и поднять себе настроение. Не упустите возможность погрузиться в этот увлекательный мир!

Купить билет на спектакль Вождь краснокожих

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
14 декабря воскресенье
12:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 750 ₽
16:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 750 ₽
18 января воскресенье
12:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 750 ₽

В ближайшие дни

Новогодняя Елка в Третьяковской галерее — 2026
0+
Детские елки Детский
Новогодняя Елка в Третьяковской галерее — 2026
22 декабря в 11:00 Третьяковская галерея. Инженерный корпус
от 7000 ₽
Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена
16+
Драма
Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена
15 декабря в 19:00 МХТ им. Чехова
от 1000 ₽
Ромео и Джульетта
12+
Драма
Ромео и Джульетта
21 января в 19:00 Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева
от 700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше