Спектакль Вождь краснокожих

Спектакль "Несносный Джонни" - приключение для всей семьи

Театральный фестиваль «Школьная Классика» представляет интересный спектакль для школьников - «История о самом несносном в мире маленьком хулигане Джонни». В центре сюжета - Джонни, который попадает в руки мошенников, замышляющих получить за него выкуп. Однако, неясно, кто на самом деле попадает в ловушку: аферистам Сэму и Биллу придется нелегко с этим маленьким разбойником.

Классика детской литературы

Этот спектакль основан на произведении О. Генри - знаменитой классике детской литературы. Инсценировка Натальи Пахомовой сохраняет все основные стилистические черты оригинала. Текст наполнен шутками и непредсказуемыми поворотами сюжета, что не оставляет зрителей равнодушными до самого конца.

Уморительное шоу для всех

«Несносный Джонни» - уморительно смешной, музыкальный и яркий спектакль-приключение. Он подойдет как детям, так и взрослым. Несмотря на легкость сюжета, пьеса поднимает важные темы, такие как ценность детства и роль родителя в жизни ребенка, заставляя задуматься о том, всегда ли цель оправдывает средства.

Поддержка культурных инициатив

Спектакль поставлен в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины», что подчеркивает его значимость и поддержку культурных инициатив в регионах.

Рекомендуем зрителям от 8 лет

Приглашаем зрителей от 8 лет насладиться этим увлекательным представлением и окунуться в мир смеха и приключений!