Вождь краснокожих
Билеты от 1200₽
Киноафиша Вождь краснокожих

Спектакль Вождь краснокожих

6+
Режиссер Юрий Томошевский
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Приключения по О. Генри: "Вождь краснокожих" на сцене Дома Литераторов

Взрослые и дети уже более ста лет смеются над рассказами американского писателя О. Генри (1862-1910). Его произведения известны своей остротой, а увлекательные приключения героев привносят невероятность в повседневную жизнь. Новеллы О. Генри не только насмешливы, но и трогательны, его персонажи полны благородства, скрытого под слоями иронии и забавных ситуаций.

На этот раз на сцену выходит один из самых известных рассказов писателя - «Вождь краснокожих». Под его легким, но проницательным стилем скрывается история о неудачливых жуликах, похитивших мальчика с целью получения выкупа. Весьма забавная ситуация, ведь сам «чада-хулиган» успел надоесть своим соседям и родителям так, что они могли бы выразить облегчение по его отсутствию.

Неожиданности и парадоксы

Чем же завершится эта захватывающая история? Парадоксальные развязки О. Генри известны своей непредсказуемостью. Зрители могут ожидать неожиданные повороты сюжета, которые, однако, всегда завершаются юмором и легкостью. Как и в математике, где «дважды два четыре», так и здесь можно быть уверенным, что зрителей ждет веселое и искреннее представление, полное смешных ситуаций и доброй иронии.

Не упустите возможность стать свидетелями этого непревзойденного спектакля, полного ярких эмоций и шуток о жизни, где каждый сможет найти что-то близкое и знакомое.

19 октября
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
12:00 от 1200 ₽

Фотографии

Вождь краснокожих Вождь краснокожих Вождь краснокожих Вождь краснокожих Вождь краснокожих Вождь краснокожих

