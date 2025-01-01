Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вождь краснокожих
Киноафиша Вождь краснокожих

Спектакль Вождь краснокожих

0+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль «Вождь краснокожих» в постановке театра «Чемодан» на сцене ДК Выборгский

Театр «Чемодан» приглашает юных зрителей и их родителей на захватывающую историю о настоящей дружбе, родительском тепле и доброте, скрывающейся даже в сердцах хулиганов. Это комедийное приключение, которое не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — два мелких мошенника, Сэм и Бил, которые решают похитить сына миллионера, озорного Джонни. Однако они не подозревают, с какими трудностями им придется столкнуться. Джонни оказывается настоящим хулиганом, который начинает изощренно мстить своим похитителям, используя все свои детские шалости и находчивость.

Неожиданные повороты

Ситуация начинает принимать неожиданный оборот, когда родители Джонни, узнав о похищении, тоже начинают думать о выгоде. Они готовы заплатить бандитам, чтобы вернуть своего непоседливого сына. Как же закончится эта комическая история, полная неожиданных поворотов и забавных ситуаций?

Интересные факты

Спектакль не только развлекает, но и учит детей важным жизненным урокам о дружбе, ответственности и любви к родителям. Артисты театра «Чемодан» обещают, что зрители будут смеялись и переживать за героев на протяжении всего представления.

Не упустите возможность увидеть это увлекательное представление, которое станет отличным семейным времяпрепровождением!

Режиссер
Галина Потапова
В ролях
Светлана Алимова
Николай Иштаев
Илья Старосельский

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 ноября
Плоды просвещения Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон», «Дивный город», 3 этаж
16:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Неплохие парни
16+
Комедия
Неплохие парни
26 октября в 19:00 Театр-фестиваль «Балтийский дом»
от 600 ₽
Как хорошо мы плохо жили
18+
Драма
Как хорошо мы плохо жили
17 сентября в 20:00 Невидимый театр
от 3000 ₽
Профсоюз работников ада
18+
Иммерсивный
Профсоюз работников ада
14 сентября в 19:00 The Red Corner
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше