В Театральной Долине пройдет спектакль, посвященный человеческим отношениям, поиску взаимопонимания и истинной любви. В его центре — одинокая девушка, приехавшая в школу с лекцией по половому воспитанию, которая внезапно приводит к отмене урока физкультуры. Преподаватель физкультуры, преданный своему делу, приходит разобраться в ситуации. Эта встреча может стать началом новой романтической истории или спровоцировать конфликт.
Спектакль пронизан живыми эмоциями и нежными моментами, которые каждый из нас способен оценить. Зрителей ждёт интригующая история о том, как неожиданная встреча двух одиноких сердец может изменить все. Как всё закончится и какие чувства развиваются между героями — в этом предстоит разобраться самим зрителям!
Сюжет стремительно разворачивается, приводя к комичным и трогательным ситуациям. Будьте готовы к легкому настроению и искренним улыбкам, которые останутся с вами еще надолго!
Режиссёр: Виталий Салтыков
