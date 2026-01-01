Спектакль о любви и взаимопонимании в Театральной Долине

В Театральной Долине пройдет спектакль, посвященный человеческим отношениям, поиску взаимопонимания и истинной любви. В его центре — одинокая девушка, приехавшая в школу с лекцией по половому воспитанию, которая внезапно приводит к отмене урока физкультуры. Преподаватель физкультуры, преданный своему делу, приходит разобраться в ситуации. Эта встреча может стать началом новой романтической истории или спровоцировать конфликт.

Яркий сюжет и интригующий финал

Спектакль пронизан живыми эмоциями и нежными моментами, которые каждый из нас способен оценить. Зрителей ждёт интригующая история о том, как неожиданная встреча двух одиноких сердец может изменить все. Как всё закончится и какие чувства развиваются между героями — в этом предстоит разобраться самим зрителям!

О спектакле

Сюжет стремительно разворачивается, приводя к комичным и трогательным ситуациям. Будьте готовы к легкому настроению и искренним улыбкам, которые останутся с вами еще надолго!

Команда спектакля

Режиссёр: Виталий Салтыков

Ольга Лапеха — Лектор (известные работы: «Казачок-2», «Беляковы в отпуске», «Гудбай»)

Руслан Январев — Физрук (известные работы: «Олдскул», «Почка», «Айда»)

