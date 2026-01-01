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Воздух 2112
Билеты от 2200₽
Киноафиша Воздух 2112

Спектакль Воздух 2112

16+
Режиссер Ольга Вайнер
Возраст 16+
Билеты от 2200₽

О спектакле

Мюзикл-антиутопия

Вас ждет погружение в захватывающую космическую антиутопию, действие которой разворачивается на двух планетах и в бездне пространства между ними.

Первая планета: загрязненный воздух и власть корпорации
История начинается на Первой планете, где воздух настолько загрязнен, что люди вынуждены постоянно использовать маски, кислородные баллоны и защитные костюмы. Единственный способ получить доступ к чистому воздуху — это подписка на него у могущественной корпорации VDOX, которая контролирует все сферы промышленности и жизнь общества.

Искусственный интеллект «Оракул»
Корпорации помогает Искусственный Интеллект «Оракул», созданный для прогнозирования человеческого поведения, что позволяет VDOX эффективно управлять своим бизнесом и увеличивать влияние. Вся жизнь и будущее людей на Первой планете теперь подчинены прогнозам ИИ «Оракула», который решает, кто из людей будет иметь возможность покинуть загрязненную планету и отправиться на Новую.

Новая планета: рай на Земле
Новая планета с чистым воздухом представляется людям как настоящий рай, а попасть на неё — главная цель жизни. Простая инструкция — просто купи подписку на воздух, следуй указаниям Оракула VDOX, и все твои мечты сбудутся. Подпишись и дыши!

Сложности выбора
Однако стоит ли доверять ИИ и корпорации, которая управляет их судьбами? Эта история поднимает важные вопросы о свободе, контроле и настоящем значении жизни в условиях тотального контроля.

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Февраль
27 февраля суббота
19:00
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 2200 ₽

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