Война... Любовь...
Война... Любовь...

Продолжительность 80 минут
Возраст 12+
О концерте

Музыкально-поэтический вечер «Война... Любовь...»

Великая Отечественная война — это не только хроника боевых действий, но и множество личных историй: разлук и встреч, писем-треугольников, полных нежности, и кратких мгновений счастья между боями. Вечер «Война... Любовь...» станет исповедью поколения победителей.

Кажется, между войной и любовью лежит бездна. Там, где гремит война, нет места для нежности. А где царит любовь, не может быть смерти. Однако история показывает, что эти два чувства идут рука об руку. Война разлучала — любовь заставляла ждать и верить. Война забирала — любовь дарила силы для жизни. Война калечила — любовь исцеляла.

Приглашаем вас соприкоснуться с атмосферой тех грозных лет, когда самый главный человеческий трепет пробивался сквозь свист пуль и грохот снарядов. В программе вечера прозвучат стихи поэтов-фронтовиков и песни о любви, рождённые на войне.

На фото к событию изображена встреча на Белорусском вокзале в 1945 году. Автор — Георгий Петрусов.

20 июня суббота
17:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
