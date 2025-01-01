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Война и мир
Билеты от 700₽
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Спектакль Война и мир

Постановка
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева
Режиссер Вячеслав Спесивцев
Продолжительность 1 час 30 минут
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Интеграция Толстого и Высоцкого

В своей постановке В. Спесивцев мастерски соединил текст Льва Толстого и песни Владимира Высоцкого, что стало основой его уникальной интерпретации. Глубокие философские тексты Толстого и проникновенные песни Высоцкого помогают донести до зрителей смысл великого произведения, особенно усиливая восприятие молодежью.

Влияние песен Высоцкого

Песни Высоцкого играют ключевую роль в спектакле, расставляя акценты и фокусируя внимание зрителей на самых важных моментах романа. Через музыку Высоцкого раскрывается внутренний мир персонажей и глубокие темы, затронутые Толстым.

Суть романа за полтора часа

Спесивцев умудрился в течение полутора часов донести всю суть романа, сочетая батальные сцены, балы и любовные переживания Наташи Ростовой. В конце спектакля зрители видят, как Наташа становится многодетной матерью, завершая свою историю на глубоком эмоциональном уровне.

Интерактивность и сцена

Одним из ключевых элементов постановки является активное участие зала. Это взаимодействие создает дополнительную динамику и усиливает эффект, погружая зрителей в события спектакля и позволяя им чувствовать себя частью происходящего.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева Москва, Руставели, 19
18:00 от 700 ₽

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