Концерт «Война и мир» Сергея Пестова

Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко готова представить концерт известного автора-исполнителя Сергея Пестова. Программа, названная «Война и мир», станет центральной частью гастрольного тура музыканта.

Творчество Сергея Пестова

Сергей Пестов — поэт и музыкант, который за годы своей карьеры создал более 200 композиций. Его творчество уникально тем, что оно сочетает в себе гражданскую лирику и фронтовую правду, отражая сложные человеческие чувства и переживания. Песни Пестова заставляют задуматься о патриотизме, смысле жизни и жизни на фронте.

О программе

Программа «Война и мир» — это искренний диалог со зрителем. В ней Сергей Пестов делится своими личными переживаниями и глубокими чувствами, используя язык авторской песни, чтобы передать важные и актуальные темы. Это не просто концерт, а возможность для зрителей задуматься о значении войны и мира в своей жизни.

