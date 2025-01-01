Спектакль Война и мир. Начало романа

Режиссёр Пётр Фоменко, лауреат премии «Золотая маска», представляет свою интерпретацию первой части романа Льва Толстого «Война и мир». В центре сюжета — молодая Наташа Ростова, влюблённая в Бориса Друбецкого, и князь Андрей, готовящийся к войне. Жизнь персонажей наполняется ожиданием и тревогой перед надвигающимися событиями.
На сцене актёры исполняют несколько ролей, что подчеркивает сложность произведения. Узкая сцена украшена картой военных действий, которая служит занавесом и становится символом хрупкости мирной жизни.
Спектакль станет интересен зрителям, ценящим драматические интерпретации классики и эмоциональные переживания персонажей. Война пока лишь повод для салонных разговоров и игр, но в сердцах героев уже звучит тревожный мотив.
Спектакль был успешно представлен в таких странах, как Украина, Франция, Италия, Испания, Германия, Португалия, Швейцария, Бельгия и США.
Обратите внимание: во время спектакля артисты курят на сцене, выполняя ремарки автора и заданные режиссёром творческие задачи. Пожалуйста, учтите это, планируя посещение спектакля.