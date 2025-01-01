Спектакль Война и мир. Начало романа

Спектакль «Война и мир» в Мастерской Петра Фоменко

Режиссёр Пётр Фоменко, лауреат премии «Золотая маска», представляет свою интерпретацию первой части романа Льва Толстого «Война и мир». В центре сюжета — молодая Наташа Ростова, влюблённая в Бориса Друбецкого, и князь Андрей, готовящийся к войне. Жизнь персонажей наполняется ожиданием и тревогой перед надвигающимися событиями.

Сложность и многогранность

На сцене актёры исполняют несколько ролей, что подчеркивает сложность произведения. Узкая сцена украшена картой военных действий, которая служит занавесом и становится символом хрупкости мирной жизни.

Спектакль станет интересен зрителям, ценящим драматические интерпретации классики и эмоциональные переживания персонажей. Война пока лишь повод для салонных разговоров и игр, но в сердцах героев уже звучит тревожный мотив.

Награды и достижения

Лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Драма — Спектакль малой формы» (2002)

Пётр Фоменко — лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Драма — Лучшая работа режиссёра» (2002)

Галина Тюнина — лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Драма — Лучшая женская роль» (2002)

Международные показы

Спектакль был успешно представлен в таких странах, как Украина, Франция, Италия, Испания, Германия, Португалия, Швейцария, Бельгия и США.

Создатели спектакля

Автор: Лев Толстой

Постановка: Пётр Фоменко

Режиссёр-ассистент: Евгений Калинцев

Художник: Владимир Максимов

Художник по костюмам: Мария Данилова

Ассистент художника по костюмам: Сергей Бартошевич

Художественная бутафория: Ирина Бачурина

Авторы инсценировки: Пётр Фоменко, Эверетт Кристофер Диксон, Галина Покровская

Хореограф: Валентина Гуревич

Рояль за сценой: Оксана Глоба

Режиссёр-педагог по речи: Вера Камышникова

Важная информация для зрителей

Обратите внимание: во время спектакля артисты курят на сцене, выполняя ремарки автора и заданные режиссёром творческие задачи. Пожалуйста, учтите это, планируя посещение спектакля.