Спектакль Война и мир. Начало романа

Война и мир. Начало романа
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 12+
Продолжительность 3 часа 40 минут с 2 антрактами
Возраст 12+
Спектакль «Война и мир» в Мастерской Петра Фоменко

Режиссёр Пётр Фоменко, лауреат премии «Золотая маска», представляет свою интерпретацию первой части романа Льва Толстого «Война и мир». В центре сюжета — молодая Наташа Ростова, влюблённая в Бориса Друбецкого, и князь Андрей, готовящийся к войне. Жизнь персонажей наполняется ожиданием и тревогой перед надвигающимися событиями.

Сложность и многогранность

На сцене актёры исполняют несколько ролей, что подчеркивает сложность произведения. Узкая сцена украшена картой военных действий, которая служит занавесом и становится символом хрупкости мирной жизни.

Спектакль станет интересен зрителям, ценящим драматические интерпретации классики и эмоциональные переживания персонажей. Война пока лишь повод для салонных разговоров и игр, но в сердцах героев уже звучит тревожный мотив.

Награды и достижения

  • Лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Драма — Спектакль малой формы» (2002)
  • Пётр Фоменко — лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Драма — Лучшая работа режиссёра» (2002)
  • Галина Тюнина — лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Драма — Лучшая женская роль» (2002)

Международные показы

Спектакль был успешно представлен в таких странах, как Украина, Франция, Италия, Испания, Германия, Португалия, Швейцария, Бельгия и США.

  • Автор: Лев Толстой
  • Постановка: Пётр Фоменко
  • Режиссёр-ассистент: Евгений Калинцев
  • Художник: Владимир Максимов
  • Художник по костюмам: Мария Данилова
  • Ассистент художника по костюмам: Сергей Бартошевич
  • Художественная бутафория: Ирина Бачурина
  • Авторы инсценировки: Пётр Фоменко, Эверетт Кристофер Диксон, Галина Покровская
  • Хореограф: Валентина Гуревич
  • Рояль за сценой: Оксана Глоба
  • Режиссёр-педагог по речи: Вера Камышникова

Важная информация для зрителей

Обратите внимание: во время спектакля артисты курят на сцене, выполняя ремарки автора и заданные режиссёром творческие задачи. Пожалуйста, учтите это, планируя посещение спектакля.

Петр Фоменко
Петр Фоменко
Галина Тюнина
Галина Тюнина
Рустэм Юскаев
Карэн Бадалов
Карэн Бадалов
Никита Тюнин
Никита Тюнин
Илья Любимов
Илья Любимов

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
25 декабря четверг
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽
15 января четверг
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽

Война и мир. Начало романа Война и мир. Начало романа Война и мир. Начало романа Война и мир. Начало романа Война и мир. Начало романа

