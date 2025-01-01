Опера Сергея Прокофьева «Война и мир» в Мариинском театре

Музыка: Сергей Прокофьев

Либретто: Сергей Прокофьев и М. А. Мендельсон-Прокофьева по одноименному роману Л. Н. Толстого.

Погрузитесь в атмосферу блестящего светского Петербурга и трогательной лирики русской усадьбы в первой части оперы Сергея Прокофьева «Война и мир». Полусценическое исполнение в концертном зале Мариинского театра раскроет мирное, проникновенное начало великого романа Толстого — до грозных событий войны. Вас ждёт изысканная музыка, яркие образы Наташи Ростовой, Пьера Безухова и князя Андрея, а также мощное звучание хора и оркестра под управлением маэстро.

Краткое содержание

Сад и дом в имении графа Ростова в Отрадном. Весна 1809 года.

Князь Андрей Болконский, приехавший по опекунским делам к графу Ростову, вспоминает старый дуб в лесу. Он символизирует утрату весны и счастья, и князь чувствует, что молодость миновала, оставаясь лишь «доживать свою жизнь». В то же время Наташа Ростова, восхищенная весной, не может уснуть и обретает надежду на счастье, когда слышит голос князя Андрея.

Бал у екатерининского вельможи

Граф Ростов привозит Наташу и Соню на бал. Среди гостей – Пьер Безухов и его жена Элен. Наташа, впервые на настоящем балу, чувствует себя незамеченной, но князь Андрей, увидев её, приглашает на вальс. Их танец становится началом новой жизни для Наташи, и князь неожиданно для себя решает, что она будет его женой.

Визит к князю Болконскому

Граф Ростов и Наташа, уже невеста князя Андрея, посещают князя Болконского. Однако тот отказывается принять их. Холодность княжны Марьи оскорбляет Наташу, и она тоскует по Андрею, который уехал за границу.

В доме Элен Безуховой

На вечере у графини Элен Ростов замечает, что среди гостей преобладают мужчины и дамы с вольным нравом. Элен, зная о помолвке Наташи с князем Андреем, подстрекает своего брата Анатоля ухаживать за Ростовой. Анатоль предлагает Наташе бежать с ним, и она оказывается в смятении, не зная, как поступить.

Кабинет Долохова

Анатоль Курагин пытается устроить тайное венчание с Наташей, но Долохов, его сообщник, предостерегает его от этого поступка. Тем не менее, Анатоль решает продолжить план.

У Марьи Дмитриевны Ахросимовой

Наташа решает бежать с Анатолем, разорвав помолвку с князем Андреем. Однако её планы становятся известны, и Анатоль вынужден бежать, когда его встречает лакей. Марья Дмитриевна возмущается поведением Наташи и, боясь огласки, обращается к Пьеру Безухову за помощью. Пьер, увидев страдания Наташи, неожиданно признается ей в своих чувствах.

Кабинет Пьера Безухова

В кабинете Элен Пьер требует, чтобы Анатоль покинул Москву. Анатоль, испугавшись, соглашается. Пьер, разочарованный своим богатством и окружением, получает известие о том, что Наполеон стянул свои войска к русской границе, что предвещает большие перемены.

