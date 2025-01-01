Опера Сергея Прокофьева «Война и мир» в Мариинском театре

Под вдохновением одноименного романа Льва Толстого, опера «Война и мир» представляет собой масштабное музыкальное произведение. Музыка Сергея Прокофьева и либретто, созданное композитором в сотрудничестве с М. А. Мендельсон-Прокофьевой, погружают зрителей в мир исторических событий и человеческих страстей.

Героизм, трагедия и сила духа — в полусценическом исполнении второй части оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» на сцене Мариинского театра. «Война» охватывает драматические события Отечественной войны 1812 года: сражения, подвиги, внутреннюю борьбу и всенародное единение. Масштабное звучание хора, оркестра и солистов подчеркивает эпический размах произведения и глубину человеческих судеб.

Сюжетные линии второго действия

Действие разворачивается на Бородинском поле перед сражением. Ополченцы строят редут, когда подполковник Денисов встречает князя Андрея. Он делится планом партизанских действий в тылу врага. Эта встреча вызывает у князя Андрея радостные и горькие воспоминания о Наташе Ростовой, которая когда-то была его невестой.

На поле боя появляется Пьер Безухов, стремящийся увидеть сражение своими глазами. Его присутствие отвлекает князя Андрея от тяжёлых мыслей о разрыве с Наташей и смерти отца. Князь, заботящийся о своем полке, становится объектом гордости и любви своих солдат.

Наполеон и его предчувствия

На Шевардинском редуте Наполеон, окруженный маршалами, наблюдает за ходом битвы. Его мечты о покоренной Москве сталкиваются с жестокой реальностью: сообщения о погибших генералах сыплются одно за другим. Наполеон начинает осознавать надвигающуюся катастрофу.

Военный совет и решение Кутузова

В избе в Филях проходит заседание военного совета под руководством фельдмаршала Кутузова. Обсуждается вопрос о том, стоит ли рисковать армией и Москвой, или лучше отступить и сохранить силы для будущих сражений. Кутузов принимает решение отступить, убежденный в том, что враги недолго пробудут в Москве.

Пожар в Москве

Тем временем, в Москве начинается пожар. Пьер стремится встретиться с Наполеоном, чтобы остановить его. Он узнает о том, что Ростовы покинули город, и среди раненых, спасенных Наташей, находится князь Андрей. Пожар в городе нарастает, и французские солдаты ведут группу пленных, среди которых находятся Пьер и Платон Каратаев, больной солдат.

Сцена в Мытищах

В деревенской избе тяжело раненый князь Андрей бредит о судьбе своей страны и о Наташе. Когда он видит ее, он не в силах скрыть свою любовь. Наташа просит прощения, но силы покидают князя. Он снова погружается в бред, и Наташа ощущает, как уходит жизнь любимого.

Победа русской армии

На Смоленской дороге остатки армии Наполеона позорно бегут из Москвы. Однако фельдмаршал Кутузов с регулярными войсками приветствует всех с победой: «Неприятель разбит... Спасена Россия!»

Не упустите возможность увидеть это величественное произведение на сцене! Опера «Война и мир. Часть II (Война)» обещает стать незабываемым событием для всех любителей театра.