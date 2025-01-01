Меню
Вова Солодков. Сольный концерт
Билеты от 3000₽
Киноафиша Вова Солодков. Сольный концерт

Вова Солодков. Сольный концерт

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт Вовы Солодкова в Москве

Не упусти самое яркое событие года! Популярный блогер и певец Вова Солодков даст сольный концерт в Москве. Это уникальная возможность насладиться живым исполнением всех твоих любимых хитов!

Что ожидает зрителей?

  • Живое исполнение самых популярных песен, таких как «Барабулька», «Зайки», «Кошки-мышки», «Винни Пух» и другие.
  • Крутой мощный звук и невероятная атмосфера.
  • Море позитивных эмоций и танцы под знакомые хиты!

Meet & Greet с Вовой Солодковым

После концерта пройдет Meet & Greet с Вовой, на котором у тебя будет возможность пообщаться со своим кумиром, сделать фото и получить автограф. Не упусти шанс стать ближе к своему идолу!

Проект «Звезды рядом» и «Песни о важном»

Концерт осуществляется в рамках проекта «Звезды рядом» и «Песни о важном», генеральный продюсер которых — Наталья Локтева.

Продолжительность

Концерт продлится 1 час 30 минут, что даст тебе возможность погрузиться в мир музыки и эмоций.

Ждем тебя на незабываемом шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

26 октября
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
17:00 от 3000 ₽

