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Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band
Киноафиша Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band

Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Sweet Hot Jazz Band: вечер горячего джаза

Sweet Hot Jazz Band — один из самых ярких и зажигательных джазовых коллективов Петербурга, который уже завоевал признание на крупных джазовых фестивалях, таких как Усадьба Jazz, Джаз на Неве, FIFA Fan Fest и других. Эти талантливые музыканты с неизменным задором и энергией выступают на лучших светских мероприятиях и городских площадках, а также в уютных музыкальных барах, дворцовых и театральных залах.

Ностальгия и импровизация в каждом аккорде

Репертуар Sweet Hot Jazz Band включает популярные ретро-композиции 20–50-х годов ХХ века, а также стилизованный авторский материал. Фронтмен группы, Вова Чё Морале, — поющий трубач, виртуозно владеет искусством вокальной импровизации. Сначала он увлекает слушателя техникой пения Луи Армстронга, а затем, с такой же легкостью, переносит его в XXI век, исполняя свои собственные композиции.

Тематические шоу-программы для всех поколений

Группа известна созданием уникальных шоу-программ, таких как «Армстронг шоу», «Мы из джаза», «Песни фронтовых артистов», «Santa Barbara». Эти программы собирают зрителей разных поколений и создают единое сентиментально-ностальгическое настроение. Вечера с Sweet Hot Jazz Band — это всегда интерактивные выступления, в которых зрители становятся неотъемлемой частью шоу.

Горячий джаз и незабываемая атмосфера

Sweet Hot Jazz Band не просто исполняет музыку, они погружают зрителя в атмосферу драйва и веселья, превращая каждый концерт в настоящее событие. Даже самая искушенная аудитория не остается равнодушной к их энергии и харизме.

Детали события:

  • Продолжительность: 2 часа с одним антрактом
  • Возрастное ограничение: 6+
  • Ресторан имеет два зала. Сцена расположена в первом зале, второй зал отделен перегородкой и оснащен видеоэкранами для трансляции.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального шоу!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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