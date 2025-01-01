Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
#Вотэтотеатр
Киноафиша #Вотэтотеатр

Спектакль #Вотэтотеатр

Постановка
Театр на Литейном 16+
Режиссер Сергей Морозов, Светлана Князева
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Праздничный вечер в Театре «На Литейном»

Театр «На Литейном» приглашает зрителей на уникальный вечер #ВотЭтоТеатр, посвященный Всемирному дню театра. По словам Сергея Морозова, художественного руководителя и директора театра, в программе запланирован юбилейный спектакль-капустник, который подарит возможность вновь окунуться в театральную стихию.

Юбилей любимого проекта

В этом году театр отмечает пятилетие проекта #ВотЭтоТеатр. Обычно в такие моменты режиссеры и артисты выбирают особую тему и готовят уникальные представления. Однако в этом сезоне театр решил немного отступить от традиций и представить зрителям лучшие номера прошлых лет.

Что ждет зрителей

Первое отделение будет насыщено незабываемыми моментами: зрители увидят шутливые посвящения персонам и событиям, юмористические поздравления, актерские байки, авторские стихи и музыкальные номера от самого поющего театра Ленинградской области.

Сюрпризы и новые проекты

Во втором отделении зрителей ждут творческие заявки на новые спектакли и фрагменты ближайших премьер. Особый сюрприз представит музыкальная группа театра ТНЛ51 — совместное выступление с известным певцом и заслуженным артистом России Сергеем Рогожиным.

Не упустите возможность стать частью этого театрального праздника! Все это только в День театра!

Фотографии

#Вотэтотеатр #Вотэтотеатр
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше