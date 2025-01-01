Невероятно тонким юмором и иронией Антоши Чехонте пронизан легкий и смешной спектакль «Вот вы спрашиваете, как мы поживаем...». Как скорый поезд, проносятся колоритные портреты из чеховских рассказов. Кисейные шляпки, ажурные перчатки, платья с кринолинами и белые фраки светских франтов создают атмосферу, в которой короткие, но яркие истории сменяют друг друга.
Смех прерывается смехом, и сложно поверить, что это и есть тот самый Чехов, который навевает такую скуку в школьной программе. Робкий жених, гувернантка-размазня, «розовый чулок» и «загадочная натура» — перед зрителем оживает целая галерея шаржей обывателей, в жизни которых вкусно поесть и сладко поспать — главные проблемы. Чехов заметил: «люди едят, пьют чай, носят свои пиджаки, а в это время рушатся их судьбы». Но крушение судеб в «Вот вы спрашиваете...» остается за кадром.
Создатели спектакля дают зрителю от души посмеяться над нелепыми героями и, незаметно для него самого, ловко завлекают во всё творчество Чехова. Эти образы остаются с зрителем надолго, вызывая чувства сожаления и любви.
«Жених и папенька»
Папенька: заслуженный артист России Аркадий Аверин, Сергей Нестеров
Жених: Даниил Колганов, Алексей Ласточкин
«Размазня»
Барин: заслуженные артисты России Дмитрий Поляков, Алексей Савченко, Александр Арчаков
Гувернантка: Мария Мальнова, Елизавета Ануфриева, Екатерина Аверина
«Хороший конец»
Николай Николаевич Стычкин: заслуженные артисты России Дмитрий Поляков, Валерий Андреев
Сваха Любовь Григорьевна: заслуженная артистка России Валерия Полякова
«Розовый чулок»
Лидочка Сомова (жена): Ирина Андреева
Иван Петрович Сомов (муж): заслуженный артист России Дмитрий Поляков, Василий Васильев, Геннадий Кухаренко
«Загадочная натура»
Дама: заслуженная артистка России Валерия Полякова
Вольдемар: заслуженные артисты России Дмитрий Поляков, Аркадий Аверин, Дмитрий Щепенко
«Пересолил»
Глеб Гаврилович Смирнов: заслуженный артист России Дмитрий Поляков, Никита Шаталов, Клим: Василий Васильев, Геннадий Кухаренко, Артур Бичакиан, Александр Бураков
«Ушла»
Муж: заслуженный артист России Дмитрий Поляков, Василий Васильев, Артур Бичакиан
Жена: Ирина Винокурова, Антонина Королёва
«Пропащее дело»
Он: Дмитрий Щепенко
Она: Ирина Обложнова
«На чужбине»
Альфонс Шампунь: Павел Левицкий, Алексей Зеленков, Даниил Колганов
Помещик Камышев: заслуженный артист России Аркадий Аверин