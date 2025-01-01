Спектакль Вот и лето прошло

Театр-студия «РИФмованные РИФом» приглашает зрителей на поэтический вечер, посвящённый Арсению Тарковскому — последнему великому голосу Серебряного века и отцу знаменитого русского режиссёра Андрея Тарковского. Это уникальное событие откроет глубины творчества поэта и позволит зрителям вновь ощутить атмосферу его времени.
Основу спектакля составляют стихи Арсения Александровича, которые будут сопровождаться музыкальными интерлюдиями. Вдохновение для постановки черпалось из фильма «Зеркало», что придаст вечеру особую глубину и эмоциональность.
В программе прозвучат не только стихи, но и песни под гитару, а также произведения омских поэтов Николая Кузнецова и Александры Чернеги. Зрителей также ожидают сонеты Шекспира, а также музыка Баха и Ллойда Вэбера, что добавит разнообразия и богатства звукового оформления спектакля.
Этот вечер станет уникальной возможностью для поклонников поэзии и театра погрузиться в особую атмосферу, объединяющую слова и музыку. Не упустите шанс ощутить магию художественного слова в живом исполнении!