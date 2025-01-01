Спектакль Вот и лето прошло

Поэтический спектакль по стихам Арсения Тарковского в Омске

Театр-студия «РИФмованные РИФом» приглашает зрителей на поэтический вечер, посвящённый Арсению Тарковскому — последнему великому голосу Серебряного века и отцу знаменитого русского режиссёра Андрея Тарковского. Это уникальное событие откроет глубины творчества поэта и позволит зрителям вновь ощутить атмосферу его времени.

Содержание спектакля

Основу спектакля составляют стихи Арсения Александровича, которые будут сопровождаться музыкальными интерлюдиями. Вдохновение для постановки черпалось из фильма «Зеркало», что придаст вечеру особую глубину и эмоциональность.

Музыка и творчество

В программе прозвучат не только стихи, но и песни под гитару, а также произведения омских поэтов Николая Кузнецова и Александры Чернеги. Зрителей также ожидают сонеты Шекспира, а также музыка Баха и Ллойда Вэбера, что добавит разнообразия и богатства звукового оформления спектакля.

Почему стоит посетить

Этот вечер станет уникальной возможностью для поклонников поэзии и театра погрузиться в особую атмосферу, объединяющую слова и музыку. Не упустите шанс ощутить магию художественного слова в живом исполнении!