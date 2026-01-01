Спектакль Восток. Запад - магия двух миров

Иллюзионный спектакль в кабаре «Луи» на Патриарших прудах

«Восток. Запад» — это камерный иллюзионный спектакль-шоу в Москве, созданный известной магической командой. Место проведения — кабаре «Луи» на Патриарших прудах. На сцене встретятся два друга-иллюзиониста, которые отправились в противоположные стороны света, чтобы вернуться и поделиться своими открытиями с зрителями.

Сюжет

Один из иллюзионистов ушёл на Запад, изучая гипноз и искусство обмана, в то время как другой направился на Восток, в Японию и Китай, где магия основана на мастерстве и владении телом. В этом уникальном представлении они проведут зал через шесть стран, каждая из которых подарит зрителям свой артефакт, чудо и тайну.

Что ожидает зрителей

В центре зала стоит старинный сейф, который откроется только в финале. Вечер наполнен атмосферой кабаре благодаря яркому конферансье и его невероятно красивым помощницам. Зрители смогут увидеть опасные номера с катаной, русскую рулетку с револьвером и уникальные иллюзии — исчезновения и появления, настоящую телепатию в духе спиритических сеансов прошлого века.

Команда

В спектакле участвуют актеры Михаил Каракасиян, Павел Симанович и Сергей Воинов. Режиссёр — Георгий Соскин, который известен своим мастерством создания захватывающих иллюзий на сцене.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера, который соберёт в одном месте магию и искусство шести стран!