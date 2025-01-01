Спектакль Восточный вопрос

Фантастический реализм Достоевского на сцене Театра "Странник"

Во второй половине XIX века немецкий город-курорт Эмс становится местом притяжения для отдыхающих со всей Европы, включая россиян. Здесь царит атмосфера веселья и беззаботного отдыха. Но даже в этом «райском уголке» возникают серьезные и вечные вопросы о смысле человеческого существования и о значении жизни народов.

Фантастический реализм Достоевского

Спектакль можно охарактеризовать как произведение в жанре, который сам Федор Достоевский назвал «фантастическим реализмом». Погружаясь в сюжет, зрители смогут ощутить, что под покровом праздности кроются глубокие размышления о жизни и человеческой природе. Это напоминание о том, что порой самая фантастическая из реальностей скрывается в нашем повседневном существовании.

Приглашаем вас на уникальное театральное событие, которое заставит задуматься о вечных вопросах и откроет новые грани восприятия действительности.