Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Восточный вопрос
Киноафиша Восточный вопрос

Спектакль Восточный вопрос

Постановка
Странник 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Фантастический реализм Достоевского на сцене Театра "Странник"

Во второй половине XIX века немецкий город-курорт Эмс становится местом притяжения для отдыхающих со всей Европы, включая россиян. Здесь царит атмосфера веселья и беззаботного отдыха. Но даже в этом «райском уголке» возникают серьезные и вечные вопросы о смысле человеческого существования и о значении жизни народов.

Фантастический реализм Достоевского

Спектакль можно охарактеризовать как произведение в жанре, который сам Федор Достоевский назвал «фантастическим реализмом». Погружаясь в сюжет, зрители смогут ощутить, что под покровом праздности кроются глубокие размышления о жизни и человеческой природе. Это напоминание о том, что порой самая фантастическая из реальностей скрывается в нашем повседневном существовании.

Приглашаем вас на уникальное театральное событие, которое заставит задуматься о вечных вопросах и откроет новые грани восприятия действительности.

Режиссер
Владимир Уваров
В ролях
Виктор Чупров
Максим Чопчиян
Николай Пархоменко
Ольга Суворова
Елена Станчиц

Купить билет на спектакль Восточный вопрос

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
16 ноября воскресенье
19:00
Странник Санкт-Петербург, Цветочная, 16
от 800 ₽

Фотографии

Восточный вопрос Восточный вопрос Восточный вопрос Восточный вопрос Восточный вопрос

В ближайшие дни

Квест для детей «Динозавры Kids!»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест для детей «Динозавры Kids!»
19 октября в 19:20 «Взаперти» в Соляном
от 8700 ₽
Квест «Заброшка: аномальная зона»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Заброшка: аномальная зона»
11 октября в 12:20 «Взаперти» на Стахановцев, 19
от 8700 ₽
Квест «Пропавшие в облаках»
12+
Иммерсивный
Квест «Пропавшие в облаках»
16 октября в 16:50 «Взаперти» в Соляном
от 5600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше