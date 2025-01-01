Детективный спектакль в Театре им. Ермоловой

Спектакль «Восточный экспресс» — это увлекательное путешествие в мир загадок и интриг. В главных ролях зрителей ждут талантливые актеры: Алексей Гришин, Игорь Миркурбанов, Олеся Судзиловская и Елена Валюшкина. Также в спектакле примут участие Анастасия Шестакова, Олег Тарасов, Анастасия Малюгина, Вадим Степанов, Татьяна Скареднева, Руслан Погодин, Ольга Грудяева, Антон Власов и Сергей Уусталу.

Команда спектакля

Автор сценария — Лариса Беспалова. Режиссёр и художник-постановщик — Никита Вершинин. Музыку к постановке написал композитор Пётр Дранга. Художник по свету — Александр Краснодед, а художник по гриму — Мария Карибская.

Сюжет

Действие разворачивается в одном из самых роскошных поездов Европы. Путешествие с «Восточным экспрессом» неожиданно становится сценой для захватывающей загадки. История двенадцати пассажиров, каждый из которых оказывается под подозрением, держит зрителя в напряжении. Ведущий сыщик должен разгадать головоломку, прежде чем преступник сможет нанести новый удар.

Атмосфера 30-х годов

Детально воссозданные интерьеры поезда «Восточный экспресс» перенесут зрителей в атмосферу 30-х годов 20 века. Серое время пропитано стилем и элегантностью, позволяя окунуться в прошлое. Стоит отметить, что спектакль идёт с антрактом, что даёт возможность поразмышлять о развивающихся событиях.

Организатор оставляет за собой право менять состав участников спектакля, так что каждое представление обещает быть уникальным!