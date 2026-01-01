Восточные сладости

Приглашаем вас на незабываемый концерт в Гербовом зале Эрмитажа, где симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством народного артиста России Сергея Стадлера и дирижера Павла Петренко представит программу, насыщенную шедеврами русской классической музыки.
В ходе вечера вы сможете насладиться следующими произведениями:
Концерт продлится 1 час 30 минут, погружая зрителей в мир великолепной музыки и неповторимой атмосферы Эрмитажа. Эта программа, составленная Сергеем Стадлером, обещает стать ярким и запоминающимся событием для всех любителей классической музыки.
Не упустите возможность стать частью этой музыкальной симфонии в историческом контексте одного из самых известных залов мира!