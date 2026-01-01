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Восточные сладости
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Восточные сладости

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт в Гербовом зале Эрмитажа

Приглашаем вас на незабываемый концерт в Гербовом зале Эрмитажа, где симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством народного артиста России Сергея Стадлера и дирижера Павла Петренко представит программу, насыщенную шедеврами русской классической музыки.

Избранные произведения

В ходе вечера вы сможете насладиться следующими произведениями:

  • Н. Римский-Корсаков – «Шехеразада», симфоническая сюита (1888)
  • М. Глинка – «Марш Черномора» и «Турецкий танец» из оперы «Руслан и Людмила» (1837–1842)
  • С. Рахманинов – Танец цыганок из оперы «Алеко» (1892)
  • П. Чайковский – «Китайский танец. Чай», «Арабский танец. Кофе», «Испанский танец. Шоколад» из балета «Щелкунчик» (1891–1892)
  • А. Бородин – Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь» (1869-1887)

Продолжительность и атмосферные детали

Концерт продлится 1 час 30 минут, погружая зрителей в мир великолепной музыки и неповторимой атмосферы Эрмитажа. Эта программа, составленная Сергеем Стадлером, обещает стать ярким и запоминающимся событием для всех любителей классической музыки.

Не упустите возможность стать частью этой музыкальной симфонии в историческом контексте одного из самых известных залов мира!

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В других городах
Ноябрь
1 ноября воскресенье
20:00
Эрмитаж. Гербовый зал Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 38, Эрмитаж, зал 195
от 700 ₽

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