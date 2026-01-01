Восточное Собрание
Возраст 18+
О концерте

Музыка Ближнего Востока в Москве

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором собраны выдающиеся музыканты, исполняющие как традиционную, так и современную музыку Ближнего Востока. Это событие станет настоящим открытием для всех любителей этнических ритмов и мелодий.

Музыканты ансамбля

В составе ансамбля выступают:

  • Булат Равилов — полinstrumentalist, играющий на аль-уде, дудуке, гитаре и перкуссии. С широким спектром музыкальных интересов, он успешно выступает в составе различных московских коллективах, таких как «Восточное собрание» и «Suffiks Ensemble».
  • Егор Модяев — перкуссионист с более чем 15-летним опытом игры на этнических ударных. В его арсенале находятся дарбука, рик, кахон и рамочные барабаны. Егор активно участвует в различных проектах, записывает собственную музыку и проводит мастер-классы. Среди его коллективов можно выделить Voladorez, Techenie, Dudukist и множество других.
  • Роберт Гаспарян — перкуссионист-экспериментатор, работающий в жанрах джаза, рока, классической и электронной музыки. Он выступает с известными ансамблями, включая «Мадригал» и «BadOrchestra», а также является выпускником и преподавателем московской школы «Этнобит».

Не упустите шанс

Этот концерт — великолепная возможность насладиться яркими мелодиями и ритмами, которые перенесут вас в атмосферу Ближнего Востока. Не забудьте обеспечить себе место на этом незабываемом событии!

Июнь
28 июня воскресенье
17:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2

