Восточная фантазия
Восточная фантазия

Восточная фантазия

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О концерте

Сюжеты о музыке и народных песнях в Капелле

В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоятся концерты с участием лауреата международных конкурсов, пианистки Ольги Пушкиной. В программе — богатый выбор произведений различных композиторов, что порадует как любителей классической музыки, так и ценителей народных мелодий.

Музыкальная программа

Концертная программа включает работы таких известных композиторов, как:

  • Вольф
  • Малер
  • Пуленк
  • Мийо
  • Бабаджанян
  • Хачатурян
  • Тактакишвили
  • Йошимацу

Кроме того, зрители смогут насладиться исполнением народных песен, что добавляет особую атмосферу к выступлениям.

Кто в составе исполнителей?

В концертах примут участие солисты хора и симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга. Кроме того, ожидаются приглашённые артисты из Филармонии, Мариинского театра и других выдающихся коллективов города.

Не упустите возможность насладиться изысканным программами, которые обязательно займут ваше чувство прекрасного!

Март
1 марта воскресенье
16:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 500 ₽

