Восточная фантазия

Сюжеты о музыке и народных песнях в Капелле

В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоятся концерты с участием лауреата международных конкурсов, пианистки Ольги Пушкиной. В программе — богатый выбор произведений различных композиторов, что порадует как любителей классической музыки, так и ценителей народных мелодий.

Музыкальная программа

Концертная программа включает работы таких известных композиторов, как:

Вольф

Малер

Пуленк

Мийо

Бабаджанян

Хачатурян

Тактакишвили

Йошимацу

Кроме того, зрители смогут насладиться исполнением народных песен, что добавляет особую атмосферу к выступлениям.

Кто в составе исполнителей?

В концертах примут участие солисты хора и симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга. Кроме того, ожидаются приглашённые артисты из Филармонии, Мариинского театра и других выдающихся коллективов города.

Не упустите возможность насладиться изысканным программами, которые обязательно займут ваше чувство прекрасного!