Сновидение, воплощенное на сцене

Представляем вашему вниманию новый спектакль, который станет настоящим воплощением сновидения на сцене. Этот уникальный проект возвращает нас к событиям прошлого, побуждая искать ответы в образах, созданных подсознанием.

Создатели спектакля утверждают: «Именно так мы оправдали абсурд произведения». В мире сна возможно плавное перетекание одного события в другое, даже если они не связаны логически. Логика сновидений позволяет соединить клоунаду с социальной драмой и игнорировать законы физики, оставив лишь яркие образы.

Персонажи и их отражения

В этом спектакле зрители встретят знакомых персонажей из «Алисы в стране чудес». Они становятся зеркальными отражениями людей, которых девочка-подросток Алиса встречает на своем пути взросления. Авторы спектакля пытаются разобраться в природе взаимоотношений взрослого и ребенка, не принимая ни одну из сторон.

Кабаре сновидений

Это не привычная сказка об Алисе. Это — кабаре сновидений, которое не щадит ни актера, ни зрителя. Готовьтесь к неожиданным поворотам и глубоким размышлениям.

Команда спектакля

Режиссёр — Анастасия Бурлак.

Хореограф-постановщик — Лидия Бурлак.

Не упустите возможность погрузиться в этот удивительный мир сновидений, где каждый образ и каждый персонаж открывают новые горизонты понимания!