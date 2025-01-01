Спектакль Воспоминание об одном Рождестве

В ожидании рождественского чуда. Спектакль Электротеатра Станиславский

Спектакль по мотивам рассказа Трумана Капоте «Воспоминание об одном Рождестве» ломает стереотипы традиционного новогоднего детского театра. В этом представлении не будет привычных Деда Мороза и Снегурочки. Вместо них зрители встретят волшебную ёлку, семейные традиции и нежность, окружающую самый тёплый праздник в году.

История о Дружке и Подружке

Это история особенного новогоднего ритуала, который ежегодно совершают мальчик по имени Дружок и его далёкая родственница Подружка. Они живут в скромных условиях в многолюдном доме, полном родственников. Несмотря на бедность, к каждому Новому году они придумывают, как раздобыть деньги, чтобы испечь пирог — не только для своих близких, но и для совершенно незнакомых людей. Именно с приготовления этого пирога начинается их долгожданная новогодняя сказка.

Тепло и свет на сцене

Спектакль рассказывает не просто о празднике, а о тонкой грани между реальностью и фантазией, наполненной теплом и светом. Сценическое пространство постепенно наполняется волшебством: обычные кухонные предметы оживают, мука превращается в снег, а ёлочная гирлянда загорается ещё в лесу, предвосхищая праздник.

Режиссёр и партнёр спектакля

Ирина Михеева, режиссёр: «Мне хотелось создать историю для всей семьи, пропитанную духом праздника, наполненную добром и запахом рождественского пирога». Партнёром спектакля стала «Эклерная Клер», которая специально придумала рецепт новогоднего пирога. Во время премьерных показов зрители смогут попробовать этот праздничный десерт — часть рождественской сказки.

Рекомендации для зрителей

Спектакль рекомендован к посещению детям от 8 лет. Не упустите возможность стать частью этого чудесного представления!