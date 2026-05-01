Спектакль «Восьмиклассница» в Театре Маяковского

Театр Маяковского продолжает серию спектаклей, посвящённых актуальным социальным темам для подростков. Новый спектакль, созданный Дмитрием Крестьянкиным и Иваном Куркиным, представляет собой форум-театр, который активно вовлекает зрителей в процесс повествования.

Сюжет

В центре истории находится школьница Ната, которая, после смены школы, пытается найти своё место в новом коллективе и начинает заниматься волейболом. Однако на одной из тренировок ей становится известно о проявлении нездорового внимания со стороны тренера. Эти события поднимают важные вопросы о личных границах и праве говорить «нет».

Формат форум-театра

Форум-театр – это интерактивная методика, где зрители могут активно участвовать в спектакле, предлагая свои варианты поведения для героев. В критический момент действия полотна останавливаются, и зрители имеют возможность изменять ход событий, пробуя на практике разные сценарии. Такой формат делает зрителей соучастниками происходящего, предоставляя им возможность обсуждать сложные социальные проблемы.

Мнение создателей

Иван Куркин отметил: «Форум-театр редко появляется на «конвенциональных» сценах в России, и тем ценнее, что Театр Маяковского решается на этот разговор. 'Восьмиклассница' — не просто спектакль, а тренажер для социальных изменений». Дмитрий Крестьянкин добавил: «Формат дает надежду на возможность обсуждения кризисных тем, благоприятствующих диалогу между подростками и их родителями».

Отзывы экспертов

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская говорит о спектакле: «Тема скрытого насилия и права на личные границы жизненно необходима. Здесь она звучит через живую ситуацию, где подросток может узнать себя и попробовать разные способы действия». Психолог Эмилия Джавадова подчеркивает, что честный и открытый диалог между взрослыми и детьми способен решить много проблем: «Рядом должен быть взрослый, который защитит ребенка».

Премьера и создание

Спектакль «Восьмиклассница» возник из эскиза Лаборатории форум-театра в рамках молодежной программы Театра Маяковского «Подтекст: Юность» (2023/2024). Пьеса написана молодым драматургом Анной Сливко специально для этого театра, а обсуждение происходит с участием психолога.