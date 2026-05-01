Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Восьмиклассница
Билеты от 0₽
Киноафиша Восьмиклассница

Спектакль Восьмиклассница

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О спектакле

Спектакль «Восьмиклассница» в Театре Маяковского

Театр Маяковского продолжает серию спектаклей, посвящённых актуальным социальным темам для подростков. Новый спектакль, созданный Дмитрием Крестьянкиным и Иваном Куркиным, представляет собой форум-театр, который активно вовлекает зрителей в процесс повествования.

Сюжет

В центре истории находится школьница Ната, которая, после смены школы, пытается найти своё место в новом коллективе и начинает заниматься волейболом. Однако на одной из тренировок ей становится известно о проявлении нездорового внимания со стороны тренера. Эти события поднимают важные вопросы о личных границах и праве говорить «нет».

Формат форум-театра

Форум-театр – это интерактивная методика, где зрители могут активно участвовать в спектакле, предлагая свои варианты поведения для героев. В критический момент действия полотна останавливаются, и зрители имеют возможность изменять ход событий, пробуя на практике разные сценарии. Такой формат делает зрителей соучастниками происходящего, предоставляя им возможность обсуждать сложные социальные проблемы.

Мнение создателей

Иван Куркин отметил: «Форум-театр редко появляется на «конвенциональных» сценах в России, и тем ценнее, что Театр Маяковского решается на этот разговор. 'Восьмиклассница' — не просто спектакль, а тренажер для социальных изменений». Дмитрий Крестьянкин добавил: «Формат дает надежду на возможность обсуждения кризисных тем, благоприятствующих диалогу между подростками и их родителями».

Отзывы экспертов

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская говорит о спектакле: «Тема скрытого насилия и права на личные границы жизненно необходима. Здесь она звучит через живую ситуацию, где подросток может узнать себя и попробовать разные способы действия». Психолог Эмилия Джавадова подчеркивает, что честный и открытый диалог между взрослыми и детьми способен решить много проблем: «Рядом должен быть взрослый, который защитит ребенка».

Премьера и создание

Спектакль «Восьмиклассница» возник из эскиза Лаборатории форум-театра в рамках молодежной программы Театра Маяковского «Подтекст: Юность» (2023/2024). Пьеса написана молодым драматургом Анной Сливко специально для этого театра, а обсуждение происходит с участием психолога.

Купить билет на спектакль Восьмиклассница

Помощь с билетами
Май
Июнь
Июль
31 мая воскресенье
13:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 3000 ₽
3 июня среда
19:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
14 июня воскресенье
18:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 2700 ₽
9 июля четверг
19:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
11 июля суббота
18:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Алые паруса
6+
Мюзикл

Алые паруса

10 июня в 19:00 Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена
от 750 ₽
Вишневый сад
16+
Комедия

Вишневый сад

25 июля в 19:00 Театр им. Моссовета
от 1000 ₽
Капитанская дочка
12+
Драма

Капитанская дочка

4 июня в 19:00 Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко
от 700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше