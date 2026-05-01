Воскресный джаз на воде
6+
Продолжительность 120 минут
О концерте

Джазовые вечера на Неве: прогулка на теплоходе в СПб

Теплоход «Москва-99» приглашает вас на уникальную двухчасовую прогулку по Неве и заливу с концертом джазовой музыки. Программа включает в себя как мировые хиты, так и современные композиции, а также импровизации от лучших джаз бэндов Петербурга. Старт прогулки происходит от причала на Синопской набережной, расположенного неподалеку от моста Александра Невского.

На борту теплохода вас ждут панорамные виды города, уютный закрытый зал с баром и столиками для компаний до семи человек, а также открытая смотровая площадка с комфортными стульями, где звучит фоновая музыка. Это идеальное место для почитателей джаза и любителей необычного времяпрепровождения.

Уникальная атмосфера джазового концерта

Атмосфера джаза способна восхитить даже тех, кто далекий от музыки. Это искусство, появившееся более века назад, продолжает набирать популярность по всему миру, и каждое новое выступление становится все более зажигательным и выразительным.

На борту теплохода вы сможете насладиться камерным концертом, который проходит каждую неделю. Вас ждут не только знаменитые произведения, но и живые выступления талантливых музыкантов под ярким небом Петербурга.

Ваше идеальное место для отдыха

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Программа продолжительностью 2 часа включает в себя не только джаз, но и великолепные виды на город. Обратите внимание, что навигатор может указать маршрут не до причала, а до ресторана «Cristal», который расположен напротив. Причал находится прямо на набережной, удобно расположенный для отправления в незабываемое плавание.

На нижней палубе теплохода вы найдете уютный зал с баром и сценой для выступления, где можно расслабиться в компании друзей. Верхняя палуба делится на две зоны: открытая смотровая площадка с комфортными стульями на корме и столики под навесом в центральной части, где вы сможете наслаждаться музыкой под защитой от солнца.

Приходите и откройте для себя мир джаза на воде! Корабль «Москва-99» ждет вас!

Купить билет на концерт Воскресный джаз на воде

31 мая воскресенье
20:00
Причал «Синопская набережная» Санкт-Петербург, Синопская наб., 10
от 990 ₽
14 июня воскресенье
20:00
Причал «Синопская набережная» Санкт-Петербург, Синопская наб., 10
от 990 ₽
28 июня воскресенье
20:00
Причал «Синопская набережная» Санкт-Петербург, Синопская наб., 10
от 990 ₽
12 июля воскресенье
20:00
Причал «Синопская набережная» Санкт-Петербург, Синопская наб., 10
от 990 ₽
19 июля воскресенье
20:00
Причал «Синопская набережная» Санкт-Петербург, Синопская наб., 10
от 990 ₽
9 августа воскресенье
20:00
Причал «Синопская набережная» Санкт-Петербург, Синопская наб., 10
от 990 ₽
16 августа воскресенье
20:00
Причал «Синопская набережная» Санкт-Петербург, Синопская наб., 10
от 990 ₽
23 августа воскресенье
20:00
Причал «Синопская набережная» Санкт-Петербург, Синопская наб., 10
от 990 ₽
30 августа воскресенье
20:00
Причал «Синопская набережная» Санкт-Петербург, Синопская наб., 10
от 990 ₽
6 сентября воскресенье
20:00
Причал «Синопская набережная» Санкт-Петербург, Синопская наб., 10
от 990 ₽
13 сентября воскресенье
20:00
Причал «Синопская набережная» Санкт-Петербург, Синопская наб., 10
от 990 ₽
20 сентября воскресенье
20:00
Причал «Синопская набережная» Санкт-Петербург, Синопская наб., 10
от 990 ₽
27 сентября воскресенье
20:00
Причал «Синопская набережная» Санкт-Петербург, Синопская наб., 10
от 990 ₽

