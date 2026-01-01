Оповещения от Киноафиши
Воскресный бранч с джазовым ансамблем Петра Востокова
Билеты от 750₽
6+
Возраст 6+
Билеты от 750₽

О концерте

Приглашаем вас на уникальный концерт, который подарит вам яркие эмоции и возможность насладиться живой джазовой музыкой. Воскресный бранч станет отличным поводом отвлечься от повседневной суеты и погрузиться в мир музыкального искусства.

Кто выступает?

Петр Востоков - известный музыкант и лауреат VII Всероссийского конкурса джазовой музыки «Новое поколение» (2010), а также участник таких мероприятий, как Open World (2006) и Lionel Hampton International Jazz Festival в США. Его опыт и мастерство делают каждое выступление незабываемым.

Почему стоит пойти?

Это отличная возможность услышать джазовые стандарты и оригинальные композиции, исполненные талантливым ансамблем. Живое звучание и уникальная атмосфера концерта создадут для вас особое настроение.

Кому это будет интересно?

Если вы любите джазовую музыку, не наталкивайтесь на искусственность, а хотите насладиться искренним исполнением вживую, этот концерт именно для вас. Присоединяйтесь к нам, и откройте для себя новые музыкальные грани!

Март
29 марта воскресенье
15:00
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
от 750 ₽

