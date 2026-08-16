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Воскресные вечеринки в Давай лама
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Киноафиша Воскресные вечеринки в Давай лама

Воскресные вечеринки в Давай лама

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Воскресная вечеринка в «Давай лама»

Не упустите возможность стать частью уникального шоу, которое станет прекрасным завершением вашей недели. В это воскресенье «Давай лама» радушно пригласит всех на зажигательную вечеринку, полную музыки, танцев и ярких эмоций.

Программа вечера

Вечеринка обещает быть насыщенной: вас ждут выступления талантливых музыкантов, живые DJ-сеты и возможность насладиться атмосферой веселья в кругу друзей.

Что вас ожидает?

Здесь каждый найдет что-то для себя: от танцевальных ритмов до уютной атмосферы. Внутренний дворик станет идеальным местом для единения с природой и общения с близкими.

Почему стоит прийти?

«Давай лама» славится своими оригинальными концепциями и высококлассным обслуживанием. Здесь вы сможете не только хорошо провести время, но и насладиться авторскими коктейлями и специальными закусками от шеф-повара.

Не пропустите шанс стать частью этой незабываемой вечеринки, где встречаются улыбки, радость и хороший настрой. Уверены, вы уйдете с новыми впечатлениями и новыми друзьями!

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Август
16 августа воскресенье
23:00
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
23 августа воскресенье
23:00
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
30 августа воскресенье
23:00
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а

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