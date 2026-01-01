Концерт группы «Воскресение» в МТС Live Холл в Санкт-Петербурге

В петербургском МТС Live Холл пройдет большой концерт группы «Воскресение» — «Акустический тур. КОДА». Песни коллектива пронизаны особой энергией, вызывая сильные чувства и эмоции у слушателей. Тексты Алексея Романова близки всем думающим людям, а композиции группы стали народными хитами, исполняемыми на сцене, улице и даже на кухнях.

Заключительный аккорд акустического тура

Этот вечер станет финальной точкой года камерных выступлений, которые стали основой и характером прошедшего тура. Акустика — это не легкая форма исполнения для музыкантов, требующая полной отдачи и больших усилий. Концерт 24 апреля будет уникальным: это последний акустический концерт группы, и они не вернутся к данному формату, поставив тем самым финальный аккорд в целой главе своей истории.

Присоединяйтесь к нам

Приглашаем вас разделить с нами этот особенный вечер!