Спектакль «Воскресение» по роману Льва Толстого в Театре на Садовой

В Театре на Садовой состоится премьера спектакля по знаменитому роману Льва Толстого «Воскресение». Это произведение затрагивает важные темы искупления и человеческой совести через судьбу Дмитрия Нехлюдова. Главный герой, стремясь исправить свои ошибки молодости, сталкивается с судебной системой и личными переживаниями, когда ему предстоит выступить на слушании дела Кати Масловой.

Мощный актерский состав

Спектакль удивит зрителей мощным актерским составом. На сцену вернется заслуженная артистка Российской Федерации Роза Хайруллина, которая подарит незабываемое исполнение своей роли. Также зрителям предстоит увидеть Татьяну Ишматову в новой яркой роли, что обещает сделать спектакль особенно захватывающим.

Для ценителей классической литературы

«Воскресение» особенно понравится тем, кто интересуется классической литературой и глубокими человеческими историями. Это не просто театральная постановка, а возможность задуматься над важными вопросами нравственности и справедливости, которые остаются актуальными в любое время.

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события!