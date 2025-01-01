Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Воскресение
Билеты от 800₽
Киноафиша Воскресение

Спектакль Воскресение

Постановка
Театр Гоголя 16+
Продолжительность 160 минут
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О спектакле

Лев Толстой «Воскресение». Спектакль Павла Пархоменко в Театре Гоголя

В центре сюжета – князь Дмитрий Нехлюдов, присяжный на судебном заседании, который внезапно распознает в подсудимой девушку Екатерину Маслову. Это та самая девушка, которую он соблазнил и покинул много лет назад. С этого момента начинается долгий и мучительные путь к духовному преображению обоих героев.

Награды и признание

Спектакль «Воскресение» попал в десятку лучших постановок 2023 года по версии онлайн-журнала Teatr-to-go. Янина Третьякова, исполнившая роль Екатерины Масловой, также была отмечена за одну из лучших женских ролей года.

Об идее спектакля

Режиссер Павел Пархоменко делится своими мыслями о спектакле: «Воскресение» — это мой самый любимый роман Толстого. Я предлагал этот материал разным театрам, но чаще всего получал отказы, так как многие сочли его слишком сложным и мрачным. На мой взгляд, в нем много света. Это трагедия чистой, детской любви, преданной временем.

Нехлюдов ведет роскошную жизнь, но постепенно начинает понимать, что все вокруг него – наносное и фальшивое. Он живет как бы не своей жизнью. Духовная составляющая человека определяет его бытие, и если чего-то не хватает внутри, все начинает рушиться. Встреча с Екатериной, которая становится катализатором его внутренних изменений, заставляет Нехлюдова переосмыслить свою жизнь.

«Воскресение» говорит о божественном начале в каждом из нас, которое никогда не умирает и не перестает существовать. Это спектакль о вечных ценностях и пути к искренности.

Режиссер
Павел Пархоменко
В ролях
Александр Хотенов
Янина Третьякова
Софья Ковалева
Анна Гуляренко
Евгений Пуцыло

Купить билет на спектакль Воскресение

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
12 декабря пятница
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 800 ₽
26 декабря пятница
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 800 ₽
9 января пятница
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 800 ₽
25 января воскресенье
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 800 ₽

Фотографии

Воскресение Воскресение Воскресение Воскресение Воскресение Воскресение Воскресение

В ближайшие дни

Женский концерт. Стендап
18+
Юмор
Женский концерт. Стендап
11 декабря в 20:00 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Актриса. История любви
16+
Драма
Актриса. История любви
16 января в 19:00 Бенефис
от 800 ₽
Черный монах
16+
Драма
Черный монах
10 февраля в 19:00 Школа драматического искусства
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше