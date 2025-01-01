Лев Толстой «Воскресение». Спектакль Павла Пархоменко в Театре Гоголя

В центре сюжета – князь Дмитрий Нехлюдов, присяжный на судебном заседании, который внезапно распознает в подсудимой девушку Екатерину Маслову. Это та самая девушка, которую он соблазнил и покинул много лет назад. С этого момента начинается долгий и мучительные путь к духовному преображению обоих героев.

Награды и признание

Спектакль «Воскресение» попал в десятку лучших постановок 2023 года по версии онлайн-журнала Teatr-to-go. Янина Третьякова, исполнившая роль Екатерины Масловой, также была отмечена за одну из лучших женских ролей года.

Об идее спектакля

Режиссер Павел Пархоменко делится своими мыслями о спектакле: «Воскресение» — это мой самый любимый роман Толстого. Я предлагал этот материал разным театрам, но чаще всего получал отказы, так как многие сочли его слишком сложным и мрачным. На мой взгляд, в нем много света. Это трагедия чистой, детской любви, преданной временем.

Нехлюдов ведет роскошную жизнь, но постепенно начинает понимать, что все вокруг него – наносное и фальшивое. Он живет как бы не своей жизнью. Духовная составляющая человека определяет его бытие, и если чего-то не хватает внутри, все начинает рушиться. Встреча с Екатериной, которая становится катализатором его внутренних изменений, заставляет Нехлюдова переосмыслить свою жизнь.

«Воскресение» говорит о божественном начале в каждом из нас, которое никогда не умирает и не перестает существовать. Это спектакль о вечных ценностях и пути к искренности.