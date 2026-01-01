Воскресение. Традиционный летний концерт

Золотые хиты группы «Воскресение» на концерте в Magnus Locus

Группа «Воскресение» — это поистине легенда русского рока, которая на протяжении почти полувека радует своих поклонников. Она считается одной из лучших рок-групп страны и во многом способствовала возрождению музыки, завоевавшей сердца миллионов слушателей по всей стране.

Сегодня группа представлена как сольный проект её бессменного лидера Алексея Романова. Его фирменный голос и незабываемые композиции, такие как «Кто виноват?» и «Дороги наши разошлись», стали настоящими хитами. Среди других популярных песен — «Я привык бродить один» и «Научи меня жить». Эти произведения любят и помнят фанаты, ведь каждое из них пронизано глубокой эмоциональностью и поэтическим талантом автора.

Особое внимание стоит уделить песне «Кто виноват?», которая заняла 9-е место в списке «100 лучших песен русского века ХХ века» по версии радиостанции «Наше радио». Эта композиция продолжает вдохновлять новых слушателей и остается в сердцах тех, кто рос на музыке группы.

Не упустите возможность насладиться живым выступлением «Воскресения» и познакомиться с его бессмертными хитами, которые продолжают делать историю русского рока.